Аферисты предложили главному тюменскому санврачу похудеть

Полиция нагрянула в пензенскую клинику, в которой людям так же обещали бесплатную диагностику и навязывали кредиты

Жители Тюменской области становятся жертвами медицинского центра, занимающегося снижением веса и коррекцией фигуры. Более десятка жалоб поступило в Роспотребнадзор на ООО «Клиника Сибирская», чьи сотрудники заманивают граждан на бесплатную консультацию профессионального диетолога с диагностикой организма на биоимпедансном анализаторе состава тела. Людям звонили на мобильные телефоны, приглашали их в клинику от имени Департамента здравоохранения, а потом навязывают кредиты.

«В клинике гражданам предлагали подписать документы якобы для отчетности, потребители не знали, что подписывают кредитные договоры. Подписание происходило при отсутствии возможности ознакомления с текстом документов, сотрудники перелистывали страницы самостоятельно, а потребителю лишь указывали, где нужно поставить подпись», – сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Дома, ознакомившись с документами, граждане понимали, что взяли кредит. Люди пытались расторгнуть договор, но получали отказ. Сейчас им остается только пытаться вернуть средства через суд.

Стоит отметить, что 16 ноября аналогичное предложение от сотрудницы компании (тел. 8 791 8600 12 98) получила руководитель Управления, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо. «После вопроса о том, почему после бесплатной диагностики в Роспотребнадзор поступают жалобы граждан на кредиты, звонивший быстро повесил трубку», – рассказали в управлении.

В группе ООО «Клиника Сибирская» ВКонтакте бывшие клиенты предупреждают потенциальных о рисках. «Берегитесь мошенников! Под предлогом бесплатной диагностики в этой клинике разводят на кредит. Причем клиника полна доверчивыми пенсионерами. К сожалению только после посещения увидела эти видео оперативной съемки про аналогичные «клиники» в Пензе и Уфе», – написала в группе Анастасия Климецкая.

Тюмень, служба информации

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