В тюменском медцентре выдумывали диагнозы пациентам, чтобы назначить дорогое лечение

В Тюмени полицейские пресекли деятельность медицинского центра, в котором обманывали и обирали пациентов. Как правило, пенсионеров и инвалидов.

Пожилых людей обзванивали и завлекали в офис для проведения бесплатной диагностики состояния организма. В процессе лже-медики обнаруживали у клиентов несуществующие заболевания. «Лица, работавшие в центре, даже не имели медицинского образования и использовали аппарат, не зарегистрированный в установленном законом порядке и запрещенный к обороту на территории РФ», – уточнили в УМВД по Тюменской области.

Сотрудники медцентра обещали пациентам полное излечение и омоложение после курса лечения в их медицинском центре. «Лечили» при помощи «уникального, не имеющего аналогов корейского аппарата». На самом деле прибор не оказывал лечебного эффекта.

Обманутые граждане соглашались на дорогостоящие процедуры (от 50 до 300 тыс. руб.) и оформляли кредиты, чтобы оплатить лечение.

Медцентр действовал в Тюмени с 2015 года, постоянно меняя названия и адреса. В полиции предполагают, что за это время пострадало порядка 300 тюменцев. Пока в органы внутренних дел поступило только 37 заявлений от граждан. Возбуждены 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ. В УМВД просят всех, кто был обманут лже-медиками, обращаться по телефонам дежурной части: 794803, 793023, либо 02 (102 – мобильный).

Стоит отметить, что схема, по которой людей завлекают в медцентры на бесплатную диагностику, а затем навязывают им кредиты, весьма распространена. «Новый День» уже писал про тюменскую «Клинику Сибирскую», занимающуюся снижением веса и коррекцией фигуры. В Роспотребнадзор поступило более десятка жалоб на эту организацию, которая от имени Департамента здравоохранения предлагает гражданам пройти диагностику на биоимпедансном анализаторе состава тела.

Тюмень, служба информации

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