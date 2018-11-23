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Пятница, 23 ноября 2018, 13:03 мск

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Бывшему главе тюменского университета вынесен третий приговор

Фото Pixabay

Бывшему ректору Тюменского государственного нефтегазового университета (теперь Тюменский индустриальный университет) вынесен третий приговор. Олег Новоселов признан виновным мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2015 года по декабрь 2016 года ректор, используя свое положение, похитил у ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», единственным учредителем которого был университет, более 3 млн рублей.

«В декабре 2015 года ректор как физлицо заключил с «НИПИ «Нефтегазпроект» договор на выполнение работ по разработке методики проектирования водоохранных зон. В период с 30 декабря 2015 года по 2 декабря 2016 года на банковский счет ректора были перечислены 3 млн. 361 тыс. 680 рублей. Кроме того, «НИПИ «Нефтегазпроект» перечислило за Новоселова подоходный налог в сумме 502 тыс. рублей», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно.

Напомним, это уже третий по счету приговор. В июне прошлого года суд признал 39-летнего Новоселова виновным злоупотреблении должностными полномочиями. В 2014 году, будучи проректором, он фиктивно устраивал на работу людей, а их зарплату присваивал себе. В ноябре 2017 года экс-ректора признали виновным в превышении должностных полномочий – он использовал подчиненных на строительстве собственного дома и платил им из денег учебного заведения. За оба этих преступления Олег Новоселов также получил условные сроки.

Тюмень, служба информации

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