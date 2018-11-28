Депутаты Тюмени ликвидируют департамент здравоохранения города

Из администрации Тюмени исчезнет департамент здравоохранения. Соответствующие изменения примут депутаты гордумы на заседании 29 ноября.

Как сообщается в пояснительной записке, это связано с тем, что с 1 января 2019 года Тюмень перестанет заниматься организацией оказания первичной медико-санитарной помощи в медучреждениях муниципальной системы.

Согласно телефонному справочнику, в департаменте работают 25 человек. Все они будут трудоустроены в областном департаменте здравоохранения. «Задач появится еще больше, работа есть для всех», – сказал источник «Нового Дня» в правительстве региона.

Напомним, все муниципальные поликлиники и больницы переходят в ведение тюменского правительства, которое по закону и должно заниматься организацией медпомощи. Ранее в область уже были переданы несколько объектов – горбольница №2, роддома, хоспис и т.д.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.11.18

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