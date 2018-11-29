В мэрии Тюмени создадут новый комитет

В администрации Тюмени вместо департамента по здравоохранению создадут одноименный комитет. С таким предложением выступил на заседании гордумы глава города Руслан Кухарук. Штат новой структуры будет состоять из трех-четырех человек, они будут курировать вопросы профилактики заболеваемости и ряд других тем. В частности представители Общественной палаты Тюмени выразили заинтересованность в том, чтобы городской комитет занимался вопросами реабилитации окобольных.

«Нам важно, чтобы в администрации был такой комитет, чтобы эти вопросы решались на уровне города», – сказала председатель ОП Ольга Загвязинская.

С 1 января 2019 года Тюмень перестанет заниматься организацией оказания первичной медико-санитарной помощи в медучреждениях муниципальной системы. Все муниципальные поликлиники и больницы переходят в ведение тюменского правительства, которое по закону и должно заниматься организацией медпомощи. Передача полномочий и упразднение департамента здравоохранения насторожило некоторых депутатов, они посчитали, что оптимизация может негативно отразиться на тюменцах. Однако представители медицинского сообщества с ними не разделяют эти опасения.

«Эта тема широко обсуждалась в нашем медицинском сообществе. На качество оказания медицинской помощи эти изменения не повлияют», – пообещал коллегам депутат, главный хирург Тюменской области Иван Попов. В ходе голосования 29 депутатов поддержали изменения , четыре выступили против.

Тюмень, служба информации

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