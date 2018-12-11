Губернатор Моор некорректно завершил карьеру мэра и нарушил закон

Губернатор Александр Моор, уходя с должности главы Тюмени, нарушил законодательство. Он не отчитался перед городской думой Тюмени о результатах своей деятельности и работе администрации города за 2017 год. Сделать это Моор был должен до 1 июля 2018 года, но в то время его назначили врио главы региона, началась стремительная избирательная кампания и об обязанностях мэра он забыл.

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал по этому поводу заявление в прокуратуру города. Он попросил привлечь виновных к ответственности. «Даже Путин не позволяет себе такой вольности, как не предоставление отчета россиянам о своей деятельности», – заметил общественник. Надзорное ведомство провело проверку и согласилось с ним.

Председатель гордумы Евгений Заболотный уже получил представление прокуратуры и должен устранить допущенные нарушения. На сайте думы сообщается, что вопрос об отчете главы Тюмени о деятельности администрации в 2017 году и предварительных итогах 2018 года будет рассмотрен в декабре. По данным «Нового Дня», депутаты решили, что не будут беспокоить губернатора и попросят отчитаться за него нынешнего мэра, бывшего замглавы Тюмени Руслана Кухарука.

«Кухарук не сможет ответить на вопросы, которые есть к работе бывшего мэра, – уверен Юрий Рябцев. – Моор нарушил закон. При этом в своем губернаторском послании он заявил, что превыше всего – справедливость и неотвратимость наказания виновных лиц».

Тюмень, служба информации

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