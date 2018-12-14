Дело тюменских коммунальщиков, по вине которых на женщину с ребенком упала стена дома, направят в суд

В Тюменской области будут судить коммунальщиков, по вине которых на женщину упала стена дома. ЧП случилось в селе Каскара в конце мая.

Фронтон крыши обрушился на проезжающий автомобиль, в котором находилась потерпевшая с несовершеннолетней дочерью. Женщина прикрыла собой ребенка, приняв удар на себя. Она получила множественные травмы, в том числе травму позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью. Женщина была госпитализирована ОКБ №2, где ей была оказана помощь.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В ходе расследования было установлено, что главный инженер Каскаринского МУП ЖКХ в нарушение требований технической эксплуатации жилищного фонда, оказывал услуги по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома, расположенного на улице Школьной в селе Каскара, не отвечающие требованиям безопасности, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. – Также он не принял мер к систематическому обследованию технического состояния строительных конструкций и проведению ремонтно-строительных работ по усилению конструкции, что привело к обрушению отдельно стоящего пристроенного к крыше кирпичного фронтона дома».

Следователи изучили документы о техническом состоянии обрушившегося фронтона, допросили рабочих и руководство предприятия, местных жителей, назначили комплексное строительно-техническое исследование. Сейчас дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Тюменский район, служба информации

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