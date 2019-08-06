В Тюмени судили инженера из-за которого на женщину с ребенком обрушилась стена дома

В Тюменской области осужден инженер-механик, по вине которого мать с 17-летней дочерью засыпало кирпичами.

ЧП случилось в конце мая 2018 года в селе Каскара. Фронтон крыши дома по ул. Школьной,13 обрушился на проезжающий автомобиль, в котором находилась женщина с девочкой-подростком. Мать прикрыла собой ребенка, приняв удар на себя, и получила множественные травмы, в том числе травму позвоночника.

Две недели пострадавшая была в реанимации, перенесла ряд операций. Ее дочь чудом не пострадала. У девушки ушибы, которые не повлекли расстройство здоровья.

Тюменский районный суд пришел к выводу, что в инциденте виноват инженер-механик Андрей Кознов, занимавший в то время должность главного инженера Каскаринского МУП ЖКХ и отвечавший за техническую эксплуатацию жилого фонда.

«Он не предпринял мер к обследованию технического состояния строительных конструкций дома, их ремонту и своевременному усилению, что привело к обветшанию, ослаблению несущей способности фронтона дома, а затем к его обрушению», – поясняет прокуратура Тюменской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд приговорил инженера к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, Каскаринский МУП ЖКХ должен выплатить в пользу пострадавших 530 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Тюменский район, служба информации

Тюменский район. Другие новости 06.08.19

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