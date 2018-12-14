В Тюмени вынесли приговор скрывавшемуся 10 лет педофилу

Педофил из Ялуторовска, которого искали 10 лет, приговорен к 15 годам лишения свободы. Преступление мужчина совершил еще в 2008 году. Летом Ялуторовчанин приехал в Тюмень в гости к своей сестре и в тот же день надругался над 8-летней девочкой, которую встретил на улице. Она направлялась в библиотеку по ул. Геологоразведчиков, чтобы сдать книгу.

«Злоумышленник схватил малолетнюю за руку, угрожая ножом и убийством насильно привел в лесополосу за железнодорожными путями, и надругался. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Преступление почти 10 лет было нераскрытым», – рассказывают в прокуратуре области.

Найти педофила помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году, которая была сформирована из накопленных данных ДНК, полученных в результате производства судебных экспертиз, экспертных исследований. Геномный профиль ялуторовчанина совпал с геномным профилем лица, разыскиваемого за изнасилование малолетней в 2008 году.

Насильник был задержан в феврале 2018 года и по решению суда заключен под стражу. Потерпевшая в феврале 2018 года в условиях, исключающих визуальное наблюдение, уверенно опознала злоумышленника.

Экспертиза, проведенная Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского выявила у обвиняемого расстройство – сексуальное предпочтение детей. Он признан вменяемым, но, по мнению экспертов, нуждается в принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В его действиях установлен особо опасный рецидив – ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был осужден в 2000 году за изнасилование.

Тюмень, служба информации

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