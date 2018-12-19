В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за гибели годовалого ребенка в больнице

Следственный комитет отреагировал на рассказ российского адвоката Шота Горгадзе о шокирующей гибели полуторогодовалого ребенка в одной из больниц Тюмени.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По словам Горгадзе, к которому обратился отец погибшего мальчика, 23 ноября 2018 года в детский стационар с жалобами на длительный кашель ребенка обратились родители. Во время ингаляции мальчик скончался, в больнице не было реаниматолога.

«Ровно через две минуты с начала ингаляции ребенок заплакал, выгнулся и обмяк. В ингаляционной комнате не было медперсонала. Отец выбегает, приходит медсестра, вызывает врача. Приходит врач, думая, что ребенок захлебнулся рвотой, пытается очистить ротовую полость. Персонал растерян полностью. Приступили к реанимации. Пришла дежурный врач, послушала сердце, крикнула – «адреналин срочно». Медсестра была не в курсе, куда и сколько его ставить. Начали созваниваться с кем-то и после этого поставили адреналин в ягодичную мышцу», – описывал действия медиков адвокат.

В настоящее время следствием проводится необходимый комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Принимаются меры к допросу родителей и медицинских работников, изымается необходимая для следствия документация. В рамках расследования будет изучено, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь ребенку, для этого в обязательном порядке будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

«В ближайшее время родители мальчика будут выслушаны на личном приеме руководством регионального управления», – сообщили в следственном комитете. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в центральном аппарате СК России.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что ребенок скончался в ОКБ№1.

«Родителям ребенка мы приносим искренние соболезнования. Мы, конечно же, понимаем их эмоциональное состояние, оно абсолютно объективно и обоснованно. Но стоит отметить, что каждый подобный случай проходит тщательную проверку департаментом здравоохранения Тюменской области, даже без обращения родителей. Также информация передается в правоохранительные органы. И на данный момент готовится заключение судебно-медицинской экспертизы. Только по результатам этой экспертизы можно будет произвести предметный анализ причин происшествия и проверку объективности действий медицинских работников», – заявили в Департаменте. Там добавили, что до этих результатов полноценно и всесторонне говорить о ситуации невозможно: «Нам очень жаль, что уважаемый в юридической сфере, но не обладающий медицинскими знаниями, человек, используя горе родителей, представил необъективную и одностороннюю информацию».

В неофициальных беседах представители медицинского сообщества высказывают мнение, что единственный виновник – это Минздрав РФ и Вероника Скворцова, которая каждый год «оптимизирует» здравоохранение.

«По всей стране ужасающая ситуация – в отдаленных больницах нет препаратов, нет оборудования, нет специалистов. Из всех отдаленных больниц «тяжелых» детей везут в областной центр, потому что районные врачи не сумеют спасти человека. Медики, которые не сталкиваются с «тяжелыми» детьми каждый день, возможно, даже не умеют ставить уколы в вену. Реанимацией должен заниматься реаниматолог. Он должен быть в каждой больнице», – высказала свое мнение медсестра отделения реанимации одной из уральских детских больниц.

Тюмень, служба информации

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