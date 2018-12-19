В Тюмени на руках у врачей погиб ребенок: медики не знали, как ставить адреналин

Известный российский адвокат Шота Горгадзе рассказал о шокирующем ЧП в Тюмени. В ноябре 2018 года в больнице во время ингаляции внезапно скончался полуторагодовалый ребенок. Врачи не смогли его спасти: отец малыша подозревает, что медики проводили неправильную реанимацию. Бригада, которая могла бы выполнить все экстренные действия правильно, ехала из другой больницы, так как реаниматолога в этом медучреждении сократили для экономии. Детали трагедии г-н Горгадзе раскрыл в эфире программы «Вести ФМ» в среду, 19 декабря. В тюменском следственном комитете обещали прокомментировать ЧП позднее.

Как рассказал Шота Горгадзе, к нему обратился отец ребенка, который «стучится во все двери, пытаясь добиться справедливости». Мужчина был с сыном в момент трагедии. Позднее главврач больницы, где умер малыш, сообщил отцу: медики действовали правильно. Адвокат Шота Горгадзе предполагает, что медицинское сообщество пытается скрыть врачебную ошибку. В ходе радиоэфира он раскрыл подробности ЧП, которое произошло 23 ноября 2018 года.

«Маленький Артем получил диагноз – ОРВИ. Сделали снимок. Врач посмотрела и сказала: «Вроде все нормально, снимок мутный, точно сказать не могу». Этого было достаточно для врача. Дальше отец обратился к педиатру в поликлинику номер 12 для того, чтобы получить направление в больницу. Мы понимаем, как сейчас построена бюджетная история. Когда мы говорим о страховой медицине – там самые минимальные обследования, чтобы поставить диагноз. Это оптимизация. Благодаря такой оптимизации педиатр не выдал направление в больницу, якобы не было необходимости. Рекомендовали лишь сделать анализ крови и прийти к аллергологу», – рассказал Шота Горгадзе.

Ребенок не выздоравливал в течение месяца, у него не заканчивался кашель. Не помог визит к аллергологу. Родители снова пошли к педиатру. И только тогда малыша уже с диагнозом пневмония направили в больницу. Дежурный врач не обнаружил никаких опасных для жизни симптомов – ребенку назначили ингаляции. А на следующий день запланировали осмотр у врача.

«Ровно через две минуты с начала ингаляции (ребенок сидел рядом с папой) ребенок сильно заплакал, выгнулся и обмяк. В ингаляционной комнате не было медперсонала. Отец выбегает, приходит медсестра, вызывает врача. Приходит врач, думая, что ребенок захлебнулся рвотой, пытается очистить ротовую полость и хлопает ребенка по спине. Персонал растерян полностью. Попросили перенести ребенка в процедурный кабинет. Через трубку попытались очистить горло от содержимого. После чего приступили к реанимации. Пришла дежурный врач, послушала сердце, крикнула – «адреналин срочно». Медсестра была не в курсе, куда и сколько его ставить. Начали созваниваться с кем-то и после этого поставили адреналин в ягодичную мышцу», – описывает действия медиков адвокат.

Реанимационная бригада ехала из другой больницы и не успела: прибывшие врачи зафиксировали смерть. Причина смерти – сердечно-легочная недостаточность. «Хочется верить, что в бюджете найдутся средства на второго детского реаниматолога. Нельзя полагаться на «авось», – уверен адвокат.

В следственном управлении СК Тюменской области агентству «Новый День» заявили, что дадут комментарии по факту ЧП позднее. Аналогичный ответ получен от департамента здравоохранения Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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