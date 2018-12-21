В Тюмени уволен директор госпредприятия, ответственного за лекарства

В Тюмени по представлению прокуратуры уволен директор государственного АО «Фармация» (поставщик лекарств для системы здравоохранения региона) Валерий Юшков. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов. «Отношения с ним прекращены приказом департамента имущественных отношений», – сообщил он.

Как пояснил сам Валерий Юшков, с ним не продлили контракт и сегодня у него последний рабочий день. «Прокурорская проверка у нас еще идет, ее результаты до меня не доведены, но насколько мне известно, пока замечаний по трудовому законодательству нет», – сказал «Новому Дню» Юшков.

Между тем, по информации источника агентства, близкого к правоохранительным органам, проверка выявила многочисленные нарушения – приписки, «мертвые души» – несуществующих работников компании, которым начислялась зарплата. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на основании данных прокурорской проверки, – говорит собеседник агентства. «Новый День» направил официальный запрос в прокуратуру Тюменской области.

Причиной вмешательства надзорного ведомства в работу «Фармации» стали заявления работников. Сотрудники обратились с жалобами на «правовой беспредел» якобы творящийся на предприятии.

Согласно данным из открытых источников, АО «Фармация» занимается поставками лекарственных средств для нужд системы здравоохранения области. Компания имеет контракты как напрямую с департаментом здравоохранения региона, так и с областными больницами – всего 123 контракта только за последние 12 месяцев более, чем на четверть миллиарда рублей. Предприятие на 100% принадлежит Тюменской области в лице Департамента имущественных отношений региона. Выручка АО «Фармация» на конец 2017 года составила 1,7 млрд рублей при чистой прибыли 15,9 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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