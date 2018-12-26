На тюменском госпредприятии, где недавно уволили директора, обнаружили хищение имущества

Прокуратура Тюменской области выявила нарушения в деятельности государственного АО «Фармация» (поставщик лекарств для системы здравоохранения региона).

В ответ на запрос «Нового Дня» надзорный орган сообщил, что в ходе проверки обнаружены нарушения при осуществлении обществом закупочной деятельности, ведении бухгалтерского учета, а также нарушения трудового законодательства.

«По фактам выявленных нарушений закона в адрес директора департамента имущественных отношений Тюменской области внесено представление об их устранении. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.ст. 5.27, 7.32.3 КоАП РФ», – говорится в ответе прокуратуры.

Также там добавили, что материалы проверки о возможных фактах хищения имущества общества направлены в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, 21 декабря был уволен директор «Фармации» Валерий Юшков. Тогда он заявил «Новому Дню», что у прокуратуры, которая ведет проверку, нет замечаний по трудовому законодательству.

Причиной вмешательства надзорного ведомства в работу «Фармации» стали жалобы работников предприятия. В них шла речь о «мертвых душах» – несуществующих сотрудника компании, которым начислялась зарплата.

Тюмень, служба информации

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