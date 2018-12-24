Губернатор Моор создал новый департамент в тюменском правительстве

В администрации Тюменской области появился новый департамент – гражданской защиты и пожарной безопасности. Такое решение принял губернатор Александр Моор. Постановление о создании нового органа он подписал еще в пятницу, 21 декабря 2018 года, на заседании правительства. Об этом сообщает в понедельник, 24 декабря, пресс-служба главы региона.

Руководитель департамента еще не назначен, нет ни структуры, ни штатного расписания. Известен только куратор. Как пояснили в пресс-службе губернатора, имя начальника, вероятнее всего, назовут уже после нового года.

«За вновь созданной структурой будут закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны. Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.12.18

Новый глава тюменской ГИБДД представлен коллективу. / ФАС в третий раз потребовала от тюменцев найти других строителей Нижневартовской больницы. / Авиакомпания «ЮТэйр» допустила дефолт и ищет покупателя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»