Губернатор Моор выбрал директора для нового департамента

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Андрей Михнович. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Михнович родился 17 июня 1980 года в Тюмени. В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России по специальности «Пожарная безопасность». В 2010 году окончил Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Пожарная безопасность».

Напомним, что департамент гражданской защиты появился в Тюменской области в конце прошлого года. Губернатор Александр Моор подписал постановление о создании нового органа 21 декабря 2018 года.

Департамент реализует полномочия области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и предупреждения ЧС межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Курирует структуру замгубернатора Вячеслав Вахрин.

Тюмень, служба информации

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