Губернатор Моор попросил кредиторов «ЮТэйр» не банкротить авиакомпанию

Авиакомпанию «ЮТэйр» необходимо сохранить. Об этом в ходе пресс-конференции 25 декабря заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Для нас очень важно, чтобы компания сохранилась в тех объемах перевозок, которые она осуществляет, потому что большая доля перевозок – это наши региональные перевозки, это сообщение между Ямалом, Югрой, Тюменской областью. «ЮТэйр» – это наш крупнейший перевозчик», – сказал Моор. Он отметил, что у ситуации, в которую попала авиакомпания, есть объективные причины – рост курса доллара и евро, существенно повысивший обязательства «ЮТэйр» перед кредиторами.

«Компания развивалась, приобретала авиационную технику. Плюс рост стоимости керосина. Плюс инвестиционные издержки. Видимо, не совсем рассчитала свои силы, – сказал губернатор. – Я надеюсь, что кредиторы осознают, что компания крупная и ее надо сохранить».

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Вчера стало известно о том, что «ЮТэйр» попросил банки списать половину долга. Ранее, 20 декабря, авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты только по 12-летнему кредиту, по семилетнему – нет. Просьбу о новой реструктуризации «ЮТэйр» объяснил подорожанием топлива и скачками валютных курсов, а дефолт – необходимостью направить средства на операционную деятельность – на топливо, лизинг судов, зарплаты сотрудникам.

Сейчас банки могут требовать досрочного взыскания всего долга по семилетнему кредиту, а через три месяца – банкротства авиаперевозчика. По данным источника «Нового Дня» в авиакомпании, в настоящее время гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов ищет покупателя для «ЮТэйр».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.12.18

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