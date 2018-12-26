Житель Тобольска избил фельдшера, сломал челюсть продавцу пельменей и пустился в бега

В Тюменской области судили 35-летнего мужчину, избившего фельдшера скорой помощи. В мае 2018 года житель Тобольска приехал в село Новопетрово Аромашевского района навестить мать, которую давно не видел, поскольку сидел в тюрьме.

В процессе застолья матери тоболяка стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Мужчине не понравилось, как фельдшер из Новопетрово оказывать помощь, и он нанес кулаком сильный удар в левое ухо женщины-медика.

«Фельдшер схватила обувь в руки и босиком побежала по улице. Она забежала в один из домов, позвонила диспетчеру и рассказала о случившемся. На место происшествия была вызвана скорая из райцентра Аромашево и полиция, которая вывела из дома гостей. После этого фельдшер и приехавшая скорая оказали женщине необходимую помощь. А у фельдшера от удара было диагностировано сотрясение головного мозга», – сообщили в прокуратуре Тюменской области

В июне прокуратура утвердила по данному делу обвинительное заключение и передала его в суд, куда обвиняемый не являлся и был объявлен в розыск. Поймали мужчину только в октябре в Тобольске и заключили под стражу.

«Суд с учетом рецидива назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в прокуратуре. Там добавляют, что вскоре осужденный предстанет перед судом в Тобольске по другому уголовному делу.

По версии следствия, 8 июля он ушел из магазина с пельменями, не заплатив за них. А продавцу, который погнался за вором, сломал челюсть. После этого в другом магазине рецидивист попытался похитить водку. Ему предъявлено обвинение в покушении на грабеж, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и в уклонении от административного надзора.

Тюмень, служба информации

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