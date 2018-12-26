В Тюмени будут судить «черных» риелторов: адвокатов, юристов и полицейского

В Тюмени завершено расследование дела банды «черных» риелторов, в состав которой входили адвокаты, юристы и экс-сотрудник органов внутренних дел. На счету шестерых обвиняемых 41 эпизод преступной деятельности, в том числе, преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация).

С 2013 года по 2016 год мошенники завладевали муниципальными квартирами, чьи наниматели умерли. Если после смерти гражданина наследственное дело не заводилось, и квартира являлась «бесхозной», злоумышленники незаконно приобретали право собственности на нее в пользу «подставного» лица, не использовавшего право бесплатной приватизации.

«Подставное лицо через суд на основании подложных документов признавалось членом семьи умершего нанимателя квартиры и, соответственно, за ним признавалось право пользования жилым помещением с возможностью последующего заключения договора социального найма на муниципальную квартиру и приватизации указанного жилища, – рассказали в СУ СКР по Тюменской области. – В дальнейшем происходила незаконная регистрация права собственности в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Тюменской области».

Также члены банды изготавливали подложные документы по отчуждению объектов недвижимости, на основании которых Росреестр регистрировал переход права собственности от умерших собственников квартир в пользу номинальных покупателей. После этого недвижимость продавалась добросовестным покупателям.

Банда продала тюменцам не менее 15 таких квартир и тем самым легализовала имущество, приобретенное преступным путем. Как сообщили в следственном комитете, в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тюмень, служба информации

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