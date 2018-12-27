Член тюменского правительства врезался в новогодний грузовик «Кока-Колы» и попал под суд

Глава Омутинского района Тюменской области Виктор Воллерт судится с «Росгосстрахом». Поводом для иска стали страховые выплаты в связи с «новогодним» ДТП трехлетней давности – тогда районный глава лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Кока-кола» и потерял ногу.

Согласно данным с сайта Омутинского районного суда, ДТП произошло 25 октября 2015 года на 45 километре автодороги Омутинское-Армизонское. Виктор Воллерт, находившийся за рулем автомобиля УАЗ, столкнулся с большегрузом «Вольво» компании «Кока Кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ». Виноват в ДТП был водитель УАЗа.

«По предварительным данным, водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло ДТП. Водитель УАЗа получил травмы и был доставлен в больницу, там у него взяли анализ на определение наличия в крови алкоголя. Отметки о том, было установлено опьянение или нет, у нас в компьютере почему-то нет, надо спрашивать у следователей», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По словам источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, перед ДТП Виктор Воллерт что-то отмечал в местном охотхозяйстве для вип-охотников. После этого глава района якобы отправился на автомобиле в село Армизонское и по дороге попал в аварию.

При столкновении Воллерту раздробило ногу. После лечения у него был диагностирован остеомиелит. Для лечения чиновника отправили в Германию, якобы за счет областной квоты. Но в итоге глава района остался без ноги – ее пришлось ампутировать.

В больнице Воллерт провел три месяца, однако это не помешало ему продолжить карьеру. Согласно данным Информационного портала Тюменской области, через месяц после ДТП, 24 ноября, Виктор Воллерт был переизбран местной думой на должность главы района. Один из депутатов вспоминает, что лично Воллерт на заседании не присутствовал, обратившись к депутатам думы при помощи видеообращения.

В результате столкновения грузовику «Кока-колы» был причинен материальный вред, стоимость восстановления специалисты станции технического обслуживания, оценили в 315 тысяч рублей. Большую часть стоимости ремонта грузовика покрыла страховка ПАО СК «Росгосстрах». Автомобиль Виктора Воллерта был застрахован в этой компании.

Через некоторое время, после проведения экспертной оценки было объявлено, что стоимость ремонта грузовика (с учетом амортизации) составляет 263 тысячи рублей. В июле 2018 года филиал «Росгосстрах» в Тюменской области через суд потребовал от Виктора Воллерта вернуть разницу между оценочной стоимостью ущерба и стоимостью ремонта по документам СТО – 51 тысячу рублей. Воллерт иск не признал. Суд оставил заявление без рассмотрения – представитель «Росгосстраха» не приложил к поданным в суд документам доверенность от компании.

14 декабря 2018 года «Росгосстрах» подал против Воллерта еще один иск в Омутинский районный суд. Категория иска – «иные споры, связанные с имущественным страхованием». Документация, конкретизирующая суть иска, на сайте суда пока отсутствует.

Отметим, что Виктор Воллерт является главой Омутинского района Тюменской области с 2010 года. Он является членом правительства региона на общественных началах (по согласованию). Сын Виктора Воллерта, Роман, руководит Управой Ленинского АО города Тюмени.

Корреспондент «Нового Дня» поговорил с Виктором Воллертом, чтобы выяснить, как произошла авария и что показал анализ на алкоголь.

-Виктор Давыдович, говорят, вы были нетрезвы в день аварии. Это правда?

– Я был трезвый. Что только не рассказывают, много сплетен. Анализ крови, который у меня брали, показал, что все нормально.

-Как произошла авария?

– Я был на летней резине и пошел первый снег. Водитель фуры говорит о том, что он от меня отъезжал, а я на него все равно наехал. Но встретились мы – 18 см от осевой линии. Если он от меня отворачивал, значит ехал тоже по «встречке» либо посередине дороги. Он остался стоять на дороге, а я улетел в кювет. Получил открытый перелом, но был в сознании. Кстати, водитель фуры не оказал мне никакой помощи, спокойненько пошел к своей машине.

– Вы сами выбрались из машины?

– У меня боковина вся была разорвана, я на спину вывалился из машины. Пахло бензином, поэтому я отполз от машины метров на шесть. Потом остановился какой-то автомобиль, люди оказали мне помощь, дали телефон и я начал заниматься своим спасением. Если бы я был пьян, как бы я все это осуществлял?

– А откуда вы ехали в тот день?

– Не был я ни в каком охотхозяйстве. С утра в тот день (это было воскресенье) был в Ситниково. Там было у нас какое-то спортивное мероприятие по минифутболу. Я его открыл, а потом поехал в сторону Армизона, у меня там был дом и кое-какие там вещи оставались, в том числе мебель. Я загрузился этим делом и поехал. Уезжал днем – было солнце. Морозно, но без снега. А обратно поехал – снег пошел. А поскольку новая машина… Ну, наверное, будем говорить так – все-таки немножко превысил скорость… Хотя скорость была 60-70 км. в час. Потому что шел снег. Никто никого не обгонял – впереди меня машина шла и сзади. После столкновения та машина, которая сзади шла, сразу остановилась. Женщина и ее муж оказывали помощь, затягивали жгутом ногу.

– Это правда, что вы потеряли ногу?

– Я серьезно пострадал. Потерял много крови, пока «скорая» приехала, пока довезла меня до Омутинки. У меня еще и группа редкая, четвертая. Ее подвезли из соседних районов. Но все усилия медиков (и у нас, и в Германии, где я потом лечился) ни к чему не привели, и мне ампутировали ногу.

– Расскажите про суд со страховщиками.

– Моя страховая вроде 300 тысяч отдала владельцам фуры. А им не хватает. Я бы не стал судиться, но не смог стерпеть, когда они начали претензии по резине предъявлять. Якобы она пострадала, и я должен за нее заплатить.

Когда проводилась техэкспертиза, меня не поставили в известность, чтобы я мог туда направить своего представителя. Я лежал в больнице, но был в сознании. Фура с грузом своим ходом уехала с места ДТП, разгрузилась, потом попала в Тюмень. Каким образом большегруз двигался, если он был такой поврежденный? Там вообще интересно получилось – фуру сначала вроде бы отремонтировали, а хватились только через год или два. И решили с меня еще содрать.

– У вас претензии к страховой компании или к владельцам фуры?

– То, что сейчас происходит – вина не «Росгосстраха». Это вина той стороны. Там была техэкспертиза и ремонтные работы. «Вольво» у них получилась как «золотая». К «Россгостраху» претензий нет, какие им документы предъявили, так дело и пошло. Виноват тот, кто рисовал эти документы. Если фура своим ходом пришла в Тюмень, я понимаю, что они сами свою резину кончили. Под шумок, знаете, можно было все что угодно отремонтировать.

Мы сейчас судимся – пытаемся еще отменить решение, согласно которому было прекращено уголовное дело. В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело, а потом его почему-то меньше, чем через месяц прекратили.

В УМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что не имеют права вести дела с участием районных глав и направили в СУ СКР по Тюменской области. В следственном комитете не смогли найти дело Воллерта и предположили, что речь могла идти о неком административном деле. «Новый День» направил официальные запросы в обе силовые структуры, с тем, чтобы выяснить, было ли дело и что показали результаты анализа крови, взятые у виновника ДТП.

Тюмень, служба информации

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