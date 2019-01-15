В тюменской полиции не смогли найти анализы районного главы

В тюменской полиции не смогли найти результаты теста на алкоголь главы Омутинского района Виктора Воллерта, который три года назад стал виновником ДТП с новогодним грузовиком компании «Кока-Кола».

«Сведения о том, что водитель автомашины «УАЗ» находился в нетрезвом состоянии, отсутствуют», – говорится в ответе УМВД по Тюменской области на запрос «Нового Дня».

В полицейском главке пояснили, что не могут уточнить, был ли чиновник пьян, поскольку нет возможности заглянуть в материалы (в свое время в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку пострадал только виновник), поскольку их запросил суд. «Новый День» уже писал, что Воллерт сейчас судится со страховщиком по поводу последствий все той же аварии.

В компьютерной системе ГИБДД также отсутствуют данные о результате анализа крови главы Омутинского района. В департаменте здравоохранения Тюменской области не смогли помочь в поисках результата теста трехлетней давности. По словам источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, перед ДТП Виктор Воллерт что-то отмечал в местном охотхозяйстве для вип-охотников.

Между тем, сам Виктор Воллерт заявил «Новому Дню», что был трезв, а на встречную полосу выехал, потому что был на летней резине в снежную погоду. В аварии, которая произошла 25 октября 2015 года на 45 километре автодороги Омутинское-Армизонское, он потерял ногу, но, несмотря на тяжелые травмы, все время находился в сознании.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.01.19

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