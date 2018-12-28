Главный чекист Тюменской области получил генерала

Начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев получил звание генерала. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. По данным собеседника агентства, очередное звание Кочнев получил к 20 декабря – Дню работника органов безопасности Российской Федерации – «Дню чекиста». В пресс-службе УФСБ опровергать информацию не стали, но от комментариев отказались.

Игорь Кочнев возглавил РУ ФСБ по Тюменской области в августе 2017 года после громкого дела с задержанием «банды сотрудников ФСБ». Предшественник Кочнева Вадим Пятилетов, был отправлен в отставку, но указ о назначении нового и отставке старого начальника регионального управления в открытых источниках так и не был опубликован.

При Кочневе был полностью сменен руководящий состав РУ ФСБ и более чем на половину весь штат сотрудников «конторы». При этом, утверждает источник, ротация кадров все еще не закончена.

Банда была задержана в конце апреля 2017 года сотрудниками полиции. В декабре 2018 года был осужден первый из ее членов – Алексей Коротков. Суд приговорил его за семь убийств и друге преступления к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Примечательно, что приговор был вынесен также 20 декабря, в День чекиста.

Тюмень, служба информации

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