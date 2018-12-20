В Екатеринбурге вынесли приговор члену банды «тюменских фсбшников» (ВИДЕО)

В четверг, 20 декабря, уральский окружной военный суд приговорил члена банды киллеров из тюменского УФСБ Алексея Короткова к 24 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме этого подсудимый лишен звания лейтенанта ФСБ. Он должен выплатить миллионные компенсации пострадавшим. Это будет сделано за счет продажи имущества. На квартиру Короткова в Москве и гараж в Тюмени наложен арест.

Жена одного из бизнесменов, погибшего от рук банды тюменских фсбшников, Елена Дмитриева рассказала «Новому Дню», что банду могли бы поймать еще десять лет назад. По ее словам, коттедж, в котором проживала ее семья, был ограблен по наводке полицейского Зозули. Ранее он проводил здесь обыск и знал, где хранятся ценности. В декабре 2008 года Коротков, Гладких и Гилев ворвались в ее дом, украли деньги и золото, а хозяина вывезли в лес, где убили выстрелом в голову.

«Я обращалась в органы, говорила, что подозреваю Зозулю, но никто не отреагировал», – сказала Елена.

Напомним, 34-летний Коротков – один из самых активных участников жестокой преступной банды, состоявшей из сотрудников тюменского управления ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в семи убийствах, разбое, краже, мошенничестве и угонах автомобилей.

В 2008 году оперативник ФСБ Коротков примкнул к созданной его начальником Гилевым преступной банде, в которую входил еще один сослуживец Короткова – Гладких, а позже к ним присоединился сотрудник областного УМВД по фамилии Зозуля, скрывающийся сейчас от правосудия. Банда шантажировала коммерсантов, занималась рэкетом, вымогательствами, грабежами и убийствами. Некоторые преступления «банды фсбшников» поражают своей жестокостью и бессмысленностью.

Екатеринбург, служба информации

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