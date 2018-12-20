Член «банды тюменских фсбшников» выступил с последним словом в суде Екатеринбурга (ВИДЕО)

Член банды киллеров из тюменского УФСБ Алексей Коротков выступил 20 декабря с последним словом в Уральском окружном военном суде в Екатеринбурге. Он полностью признал свою вину, раскаялся и попросил суд «дать ему шанс на жизнь».

«Именно мое раскаяние стало причиной заключения досудебного соглашения, заключенного мной, исполнение которого подтверждает мою искренность. Прошу суд дать мне шанс на жизнь. Прошу прощения еще раз у всех потерпевших и у государства», – сказал подсудимый.

Последнее слово члена банды киллеров

Как передает корреспондент «Нового Дня», суд удалился на перерыв. Приговор будет вынесен сегодня в 14 часов.

Напомним, 34-летний Коротков – одним из самых активных участников жестокой преступной банды, сколоченной из сотрудников тюменского управления ФСБ. Ему предъявлено обвинение в семи убийствах, разбое, краже, мошенничестве и угонах автомобилей.

В 2008 году оперативник ФСБ Коротков примкнул к созданной его начальником Гилевым преступной банде, в которую входил еще один сослуживец Короткова – Гладких, а позже к ним присоединился сотрудник областного УМВД по фамилии Зозуля, скрывающийся сейчас от правосудия. Банда шантажировала коммерсантов, занималась рэкетом, вымогательствами, грабежами и убийствами. Некоторые преступления «банды фсбшников» поражают своей жестокостью и бессмысленностью.

Выйти на группировку удалось после серии резонансных убийств тюменских таксистов. Раскрыть их смогли тюменские сыщики. Однако после того как были установлены личности подозреваемых, дело было передано военным следователям в Москву, а в управлении ФСБ по Тюменской области прошла кадровая чистка – со своих постов ушли руководители нескольких подразделений во главе с начальником управления генералом Вадимом Пятилетовым.

Екатеринбург, служба информации

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