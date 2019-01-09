Тюменским подросткам запретят пить энергетики

В Тюменской области запретят продавать подросткам энергетические напитки. Соответствующий законопроект был внесен в облдуму перед новогодними праздниками.

Согласно документу, предлагается ввести ограничение на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним и в определенных местах (в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием молодежи).

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, основными потребителями данной категории напитков являются дети от 12 до 17 лет, согласно статистике, 8 из 10 подростков хотя бы однажды пробовали энерготоники, а каждый третий употребляет их регулярно.

«Медицинскими исследованиями доказано, что потребление тонизирующих напитков в большом количестве наносит здоровью подростков безусловный вред, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы. Чаще всего у детей нарушается эмоциональная сфера, возникает депрессия, формируется определенная зависимость, а нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания», – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта, среди которых есть депутаты от всех фракций, отмечают, что в тонизирующих, в том числе энергетических напитках, содержатся кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Содержание кофеина, обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления от 150 до 320 мг/л, при допустимом его потреблении 150 мг в сутки.

Стоит отметить, что в 40 субъектах Российской Федерации уже установлены ограничения розничной продажи тонизирующих безалкогольных напитков (Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Омская область, Камчатский край, Забайкальский Край, Красноярский край, Смоленская область, Ставропольский край, Сахалинская область, ЯНАО и др.).

Тюмень, служба информации

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