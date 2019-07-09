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Вторник, 9 июля 2019, 16:12 мск

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Тюменские бизнесмены раскритиковали депутатов за запрет на продажу энергетиков

Фото Pixabay

Представители малого бизнеса Тюмени возмущены намерением депутатов облдумы ввести запрет на продажу энергетических напитков детям. Согласно законопроекту, который был внесен в думу в конце декабря 2018 года, безалкогольные тонизирующие напитки нельзя продавать лицам моложе 18-ти лет, а также в праздники, в местах массовых гуляний, в детских, образовательных, медицинских и спортивных заведениях. Иными словами, депутаты хотят приравнять реализацию энергетиков к реализации алкоголя.

Представители торговли назвали законопроект спорным, они отметили, что подобные инициативы были отклонены более чем в половине регионов России, в том числе и на федеральном уровне, где им был дан обоснованный отказ, как со стороны правительства и профильных комитетов Госдумы. Координатор «Ассоциации малоформатной торговли» в Тюменской области Владимир Панов направил председателю думы Сергею Корепанову официальное письмо с просьбой провести в Тюмени обсуждение законопроекта с привлечением экспертов из НИИ Питания РАМН, представителей Минздрава РФ и производителей энергетиков. Однако спикер ответил отказом.

«В какао, чае, кофе, шоколаде кофеина содержится больше чем в тонизирующих напитках. Если депутаты действительно озаботились здоровьем детей, а не пиарятся на этой теме, то необходимо также ввести запрет на продажу этих товаров несовершеннолетним, но ведь всем понятно, что это абсурд, – говорит Панов. – Вводя запреты для товаров, реализация которых не регулируется на федеральном уровне, тюменские депутаты ставят в неравные условия предпринимателей, ведущих бизнес в разных регионах. В сложной экономической ситуации, когда малый торговый бизнес и так балансирует на грани рентабельности, такие решения препятствуют увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства».

По мнению Владимира Панова, главная проблема заключается в излишнем увлечении депутатов самопиаром и их нежелании с кем-либо обсуждать свои инициативы.

«За что мы содержим таких депутатов, оплачиваем им кабинеты, помощников, платим заработные платы в сотни тысяч рублей, а кому-то и больше миллиона в месяц? Не аморально ли депутатам получать такие деньги при катастрофически нищающем населении, ведь необоснованно высокие заработные платы можно расценить как форму воровства», – задается вопросом Панов и призывает народных избранников обсуждать свои законодательные инициативы со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, авторами законопроекта выступили Евгений Макаренко, Михаил Селюков, Глеб Трубин, Иван Левченко, Сергей Морев и Дмитрий Новицкий. По словам парламентариев, медицинскими исследованиями доказано, что потребление тонизирующих напитков в большом количестве наносит здоровью подростков вред, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя. «Наносится вред сердечно-сосудистой системе. У детей нарушается эмоциональная сфера, возникает депрессия, формируется определенная зависимость, а нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Тюмень, служба информации

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