Тюменские бизнесмены раскритиковали депутатов за запрет на продажу энергетиков

Представители малого бизнеса Тюмени возмущены намерением депутатов облдумы ввести запрет на продажу энергетических напитков детям. Согласно законопроекту, который был внесен в думу в конце декабря 2018 года, безалкогольные тонизирующие напитки нельзя продавать лицам моложе 18-ти лет, а также в праздники, в местах массовых гуляний, в детских, образовательных, медицинских и спортивных заведениях. Иными словами, депутаты хотят приравнять реализацию энергетиков к реализации алкоголя.

Представители торговли назвали законопроект спорным, они отметили, что подобные инициативы были отклонены более чем в половине регионов России, в том числе и на федеральном уровне, где им был дан обоснованный отказ, как со стороны правительства и профильных комитетов Госдумы. Координатор «Ассоциации малоформатной торговли» в Тюменской области Владимир Панов направил председателю думы Сергею Корепанову официальное письмо с просьбой провести в Тюмени обсуждение законопроекта с привлечением экспертов из НИИ Питания РАМН, представителей Минздрава РФ и производителей энергетиков. Однако спикер ответил отказом.

«В какао, чае, кофе, шоколаде кофеина содержится больше чем в тонизирующих напитках. Если депутаты действительно озаботились здоровьем детей, а не пиарятся на этой теме, то необходимо также ввести запрет на продажу этих товаров несовершеннолетним, но ведь всем понятно, что это абсурд, – говорит Панов. – Вводя запреты для товаров, реализация которых не регулируется на федеральном уровне, тюменские депутаты ставят в неравные условия предпринимателей, ведущих бизнес в разных регионах. В сложной экономической ситуации, когда малый торговый бизнес и так балансирует на грани рентабельности, такие решения препятствуют увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства».

По мнению Владимира Панова, главная проблема заключается в излишнем увлечении депутатов самопиаром и их нежелании с кем-либо обсуждать свои инициативы.

«За что мы содержим таких депутатов, оплачиваем им кабинеты, помощников, платим заработные платы в сотни тысяч рублей, а кому-то и больше миллиона в месяц? Не аморально ли депутатам получать такие деньги при катастрофически нищающем населении, ведь необоснованно высокие заработные платы можно расценить как форму воровства», – задается вопросом Панов и призывает народных избранников обсуждать свои законодательные инициативы со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, авторами законопроекта выступили Евгений Макаренко, Михаил Селюков, Глеб Трубин, Иван Левченко, Сергей Морев и Дмитрий Новицкий. По словам парламентариев, медицинскими исследованиями доказано, что потребление тонизирующих напитков в большом количестве наносит здоровью подростков вред, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя. «Наносится вред сердечно-сосудистой системе. У детей нарушается эмоциональная сфера, возникает депрессия, формируется определенная зависимость, а нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Тюмень, служба информации

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