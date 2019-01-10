Департамент культуры Тюменской области возглавила дочь депутата

Департамент культуры Тюменской области возглавила Елена Майер – дочь депутата тюменской облдумы, единоросса Владимира Майера. Информация об этом опубликована на сайте органов власти региона. Ранее Елена Майер занимала должность заместителя директора департамента и за 2017 год задекларировала доход в размере 1,9 млн рублей.

«Елена Майер родилась в Тюмени. В 2000 году с отличием окончила Тюменский государственный университет по специальности «мировая экономика», в 2018 году с отличием окончила магистратуру в этом же университете по направлению «государственное и муниципальное управление»", – сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Там уточнили, что Александр Моор подписал распоряжение о назначении Майер 9 января.

Отец Елены Майер владеет целым рядом компаний в Тобольске (АО «ССУ-6», ООО «Простор», АО «СМУ-2» и т.д.). Владимир Майер является руководителем АО «Тобольскстроймеханизация», по данным годового отчета за 2017 год, ему принадлежит более 25% предприятия.

Напомним, должность директора департамента культуры стала свободна в начале декабря 2018 года после увольнения Виктора Новакаускаса. Он возглавил ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель», в 2019 году должна начаться реконструкция ДК.

Тюмень, служба информации

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