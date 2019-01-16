Губернатор Моор наградил тюменскую бабушку за мужество

Пенсионерка из села Уват Анна Иванова, которая в ноябре 2018 года спасла рыбака, провалившегося под лед, награждена знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок». Соответствующее постановление 14 января подписал губернатор Александр Моор.

Напомним, 74-летняя Анна Михайловна прогуливалась вдоль дамбы и услышала крик о помощи, доносящийся со стороны реки. Мужчина сверлил лунку, лед не выдержал и треснул под его ногами. Пенсионерка спустилась к реке, перелезла через торосы и протянула тонущему трость, чтобы тот мог зацепиться и вылезти из воды. Но расстояние было слишком большое. Тогда женщина бросила рыбаку веревку, которую он сам привез на санях. Привязав один конец к саням, второй бросила ему. Перепуганный спасенный рыбак убежал, не назвав даже имени. Позже выяснилось, что это пенсионер и зовут его Григорий П.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.01.19

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