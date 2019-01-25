В коттеджном поселке Тюмени объявлен карантин по бешенству

В коттеджном поселке «Тополя» (16 км Ирбитского тракта) в Тюмени введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Ограничительные мероприятия продлятся два месяца – до 25 марта 2019 года.

Напомним, еще месяц, до 25 февраля, продлится карантин в деревне Тоболтура Тобольского района и в Ишиме. По данным Россельхознадзора, в 2018 году было зарегистрировано семь случаев бешенства животных: в Нижнетавдинском, Ишимском, Омутинском, Ялуторовском, Заводоуковском, Тюменском, Голышмановском районах Тюменской области. Заболевание было установлено у лисиц, енота и собаки.

Тюмень, служба информации

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