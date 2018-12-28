В Ишиме объявлен карантин по бешенству

В Тюменской области объявлен карантин по бешенству животных. С 24 декабря 2018 года по 25 февраля 2019 года ограничительные мероприятия введены на территории деревни Тоболтура Тобольского района и в Ишиме. Причем в Ишиме зона карантина ограничивается одним жилым кварталом (улицы Липовая, Энтузиастов, Ялуторовская). Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Одновременно с этим 25 декабря карантин отменен на территории села Володино Юргинского района, установленный в конце октября. Как уже писал «Новый День», там бешеная енотовидная собака напала на домашнюю собаку.

Напомним, Тюменская область неблагополучна по бешенству. По данным Россельхознадзора, в 2018 году зарегистрировано семь случаев бешенства животных: в Нижнетавдинском, Ишимском, Омутинском, Ялуторовском, Заводоуковском, Тюменском, Голышмановском районах Тюменской области. Заболевание было установлено у лисиц, енота и собаки.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.12.18

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