Тюменцы высказались на слушаниях по вопросу строительства кампуса для ТюмГУ (ФОТО)

Вечером 1 февраля в Тюмени прошли слушания при областной общественной палате, посвященные строительству общежитий для Тюменского госуниверситета. С одной стороны, инициаторами мероприятия выступили экоактивисты, призывающие сохранить уникальный ландшафт лога реки Тюменка. С другой – руководство ТюмГУ, которому именно в этом месте необходим студенческий кампус.

Экологи считают, что стройка в логу уничтожит сотни деревьев, а река Тюменка исчезнет с карты города. Они напомнили, что лог является охраняемым природным ландшафтом и строить в нем запрещено.

Однако, несмотря на доводы «зеленых», решение было принято в пользу университета. На входе всем пришедшим выдавали экспертное заключение об одобрении проекта строительства, подписанное тюменскими учеными. О необходимости строительства общежития с трибуны заявили ректор ТюмГУ Валерий Фальков, замгубернатора и начальник ГУС Сергей Шустов, а также представители общественности города. Претензии экологов парировались, тем, что из огромной территории лога будет застроена лишь малая часть, а все остальное будет благоустроено и превращено в зеленую зону. Об этом пообещал ходатайствовать перед губернатором Александром Моором ректор университета. В результате за строительство общежития было отдано 180 голосов, против – 46, еще шестеро воздержались.

Напомним, в логу реки Тюменка собираются построить студенческие общежития на тысячу человек и крупную подземную стоянку на 500 автомобилей. За разработку этого проекта из областного бюджета уже выплачено 40 млн рублей, а само строительство оценивается примерно в 1 млрд рублей.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 01.02.19

Тюменский прокурор заставляет замгубернатора отвечать за ошибки Шакурской. / На Урале подписано трехстороннее соглашение между властью, бизнесом и профсоюзами. / Экс-глава тюменской ГИБДД Михаил Киселев стал фигурантом уголовного дела. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»