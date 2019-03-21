Мэр Кухарук в пять раз сократит бесплатные парковки для студентов

Мэрия Тюмени планирует почти в пять раз уменьшить количество обязательных бесплатных парковочных мест у образовательных учреждений. Такие поправки в местные нормативы градостроительного проектирования внес в гордуму глава города Руслан Кухарук.

По новым нормативам, около вузов, среднеспециальных учебных учреждений и учреждений дополнительного образования количество обязательных бесплатных парковочных мест сокращается с 5 мест на 3 преподавателей и 10 студентов до 1 места на 12 преподавателей и студентов.

Администрация города объясняет это «совершенствованием правого регулирования, направленного на пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторического наследия города и защиту окружающей среды». Таким образом предполагается пересадить студентов тюменских вузов с личных автомобилей на велосипеды и автобусы.

При этом мэрия Тюмени ссылается на иностранный опыт, который чиновники изучили при подготовке изменений. «Изучив опыт зарубежных стран, следует вывод, что для стесненных территорий в крупных городах необходимо ограничить массовый въезд на такие территории», – говорится в пояснительной записке к проекту решения думы.

Инициатива мэрии возмутила депутатов гордумы от ЛДПР. Либерал-демократы предположили, что новые нормативы вводятся исключительно из-за строительства студенческого общежития в логу реки Тюменки. Цель – максимально сократить число бесплатных парковочных мест, которые надо будет выдать после окончания стройки.

«Есть подозрение, что это все делается под застройку лога, – рассказал «Новому Дню» либерал-демократ Алексей Чирков. – А для чего еще? Мы не поддерживаем это строительство». В ходе сегодняшнего заседания комиссии гордумы по градостроительству и землепользованию депутат Дмитрий Елагин потребовал выносить такие объекты за черту города.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени Дмитрий Иванов отметил, что решение об изменении нормативов градостроительного проектирования «глубоко взвешенное».

«Решение прорабатывали с вузами, – сказал он. – Вузы пообещали, что будут проводить работу со студентами, чтобы они как можно меньше ездили на машинах». При этом Иванов отметил, что пока неизвестно, будут ли относиться новые нормативы к планируемому общежитию. Чиновники еще не видели заявления на строительство: если это будет образовательный комплекс, то нормативы будут действовать для него, если общежитие в чистом виде, то нет.

В результате, комиссия одобрила предложение администрации города семью голосами «за». Четыре человека проголосовалои «против». Теперь поправки в нормативы градостроительного проектирования будут рассмотрены на заседании гордумы 28 марта.

Тюмень, служба информации

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