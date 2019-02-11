Под Тюменью произошло массовое ДТП. Есть погибшие и раненые (ФОТО)

Под Тюменью, неподалеку от поселка Каскара, произошло массовое ДТП. Столкнулись пять автомобилей. Есть погибшие и раненые. Все пострадавшие – рабочие, они ехали на микроавтобусе из Тобольска в Тюмень, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Авария произошла около семи часов утра на 40 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В условиях сильного тумана легковой автомобиль «Пежо» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КИА», после чего произошло столкновение автомобилей «Датсун», большегрузного автомобиля «Вольво» и микроавтобуса «Мерседес», который перевозил рабочих из Тобольска в Тюмень.

По данным ГИБДД, погибли двое пассажиров микроавтобуса, еще трое рабочих получили травмы. Также травмирован водитель «Пежо». В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов в службу «скорой помощи» поступил в 7.06 утра, на место происшествия бригада прибыла в 7.17. Медики констатировали смерть двоих пострадавших, еще двоих доставили в ОКБ № 2. У мужчины диагностирована тупая травма живота, у женщины тяжёлая сочетанная травма. Пациенты находятся в операционной по экстренным показаниям, им оказывают медицинскую помощь.

В ГИБДД рекомендовали водителям быть внимательными на этом участке дороги и снижать скорость, а в идеале – воздержаться от поездок в неблагоприятных погодных условиях.

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура Тюменского района начала проверку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 09.02.19

Тюменцы попросят Путина спасти губернатора Моора. / Губернатор Комарова отдала мусорный бизнес Бикову и Боброву. / Высшая коллегия судей РФ проверит решения арбитража по делу пенсионных фондов против ОВК. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»