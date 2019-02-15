Спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного просят наказать за прогулы

В тюменскую городскую прокуратуру поступила жалоба на председателя гордумы Тюмени, экс-заместителя губернатора Евгения Заболотного. Председатель общественной организации «Народный контроль» Александр Шемякин, автор заявления, попросил надзорное ведомство проверить «прогулы» спикера.

Общественник припомнил Заболотному гордумы презентацию книги «Дорога к храму», на которой тот был в рабочее время в среду, 25 января, после трех часов дня. Презентация проходила в областной научной библиотеке имени Менделеева, автор книги – тюменский историк-краевед, экс-замначальника РУ ФСБ по Тюменской области Александр Петрушин. Сама книга посвящена возведению в Когалыме (ХМАО) храма святой Татьяны, построенного на личные деньги олигарха Вагита Алекперова, и фактически является пиаром нефтяной компании «Лукойл».

«Полномочия председателя Тюменской городской Думы не распространяются на муниципальное образование, находящееся в другом субъекте федерации, – пишет в обращении в прокуратуру Александр Шемякин. – Само его участие в данном мероприятии также не было обусловлено служебной необходимостью. Председатель гордумы осуществляет свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе. Таким образом, Е.Б. Заболотный в оплачиваемое из средств городского бюджета рабочее время занимался деятельностью, не относящейся к его непосредственным обязанностям».

Общественник попросил прокуратуру проверить указанные факты. В случае если нарушения подтвердятся, Шемякин просит обязать бухгалтерию городской думы пересчитать зарплату Евгения Заболотного за январь «с учетом его отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 25 января 2019 года».

В пресс-службе гордумы сообщили, что председатель осуществляет представительские функции. «Его официально пригласили посетить мероприятие, он его посетил. Никакого нарушения в этом нет», – сказал «Новому Дню» начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков.

Евгений Заболотный был избран в гордуму по списку партии «Единая Россия» и стал ее председателем в сентябре 2018 года. Еще до первого заседания он стал участником «зарплатного» скандала. В думу внесли документ, согласно которому зарплата депутатов, работающим на постоянной основе, должна была составить 90% (для председателя), 80% (для зампреда) и 70% (для рядового депутата) от размера оплаты труда главы Тюмени. Плюс к этому народные избранники планировали получать надбавки за ученую степень (в размере 25% от оклада) и доступ к гостайне. Документ вызвал возмущение общественности, и Заболотный внес в него поправки, отменяющие доплаты. Он пообещал, что зарплата депутатов останется на уровне прошлого созыва.

Как сообщается на сайте гордумы, предыдущий спикер Дмитрий Еремеев (сейчас его судят за ДТП, в котором погибли два человека) заработал за 2017 год более 2,9 млн рублей. В думе нынешнего созыва зарплату получают спикер Евгений Заболотный, его заместитель Дмитрий Осипов и экс-сенатор Степан Киричук. Все они избраны от партии «Единая Россия».

Тюмень, служба информации

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