В Тюменской области на треть выросло число самоубийств

Количество самоубийств в Тюменской области выросло на 34,1%. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

По данным системы государственной статистики ЕМИСС, за первые шесть месяцев 2018 года в Тюменской области покончили с собой 114 человек трудоспособного возраста. В первой половине 2017 года в регионе было зафиксировано 85 самоубийств, таким образом, рост смертности от суицидов составил 34,1%. Это наиболее оперативные данные, найти на сайте fedstat.ru более актуальную информацию за 2018 год не удалось.

Для сравнения, на Ямале количество самоубийств осталось примерно на одном уровне с 2017 годом – 33 в первой половине 2018 года против 31 за тот же период 2017 года. В Югре число суицидов снизилось с 55 до 45 за соответствующие периоды 2017 и 2018 годов.

В Тюменьстате отказались предоставить статистику смертности от суицидов по Тюменской области. В ответ на официальный запрос «Нового Дня» в Тюменьстате порекомендовали искать соответствующие данные на сайте www.gks.ru (официальный интернет-портал Росстата).

Тюмень, служба информации

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