В Тюменской области резко выросло число самоубийств. Самые опасные месяцы – январь и август

Почти на 16,5 процентов выросло число самоубийств в Тюменской области в 2018 году. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте Росстата, за минувший год свели счеты с жизнью 255 жителей Тюменской области. Это на 36 случаев больше, чем за аналогичный период предыдущего года (219).

Статистика отметила снижение числа самоубийств только в феврале, июле и октябре 2018 года. Самый большой рост числа трагедий, на 13 случаев самоубийств, произошел в январе и августе 2018 года.

Отметим, что при этом число суицидов в северных округах Тюменской области не увеличивается. За 2018 год в Югре добровольно ушли из жизни 137 человек – столько же, сколько и годом ранее. На Ямале отмечается существенное (почти на 19%) снижение числа самоубийств – с 80 в 2017 году до 65 в 2018.

Ранее «Новый День» писал о резком увеличении количества суицидов среди трудоспособного населения Тюменской области. В первом полугодии 2018 года было зарегистрировано более чем на 34% больше самоубийств, чем за аналогичный период предыдущего года.

Тюмень, служба информации

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