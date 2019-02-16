В Ишиме может взорваться областная больница

В ишимской областной больнице в любой момент может произойти взрыв. В медучреждении обнаружено кислородное оборудование с вышедшим сроком эксплуатации, использовать которое крайне опасно.

Об этом рассказал «Новому Дню» директор организации, занимающейся техобслуживанием медоборудования, Вадим Шумков. В четверг, 14 февраля, он совместно с представители Роспотребнадзора и силовых ведомств осматривал кислородный газификатор в ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 4».

В ходе проверки выяснилось, что прибор, изготовленный омской фирмой АО НТК «Криогенная техника», не может эксплуатироваться, поскольку собран кустарным способом – 20-летний срок годности деталей, установленный заводом-производителем, давно истек.

Так, было обнаружено два шильдика с указанием даты производства: 2011 года и 1983 года. Если верить первому, то оборудование может работать еще до 2031 года. А вот согласно второму газификатор должен быть разобран и утилизирован еще 2003 году. Кроме различных данных производства прибора, при осмотре было обнаружено несоответствие номера внутреннего сосуда (колбы) и его номера, указанного в паспорте оборудования.

По словам Шумкова, детали могли быть куплены в пунктах металлолома. Некоторые заводы практикуют такое – покупают старый аппарат за 100-300 тыс. рублей, а потом продают его под видом нового за 3-5 млн рублей.

«Такое же взрывоопасное оборудование омского завода мы обнаруживаем по всей России – в Новосибирске, в Кемерово, в Пыть-Яхе, в Нижнем Новгороде, в Москве. Знаю, что в Новосибирске следственный комитет возбуждает уголовное дело по данному факту», – рассказал Вадим Шумков.

.Он направил официальное письмо в администрацию Ишима. В нем он предупреждает чиновников об опасности такого оборудования и просит организовать прокурорскую проверку. По его словам, в России уже зафиксировано много случаев взрывов кислородных газификаторов.

«В ишимской больнице кислородные газификаторы используются в системе подачи кислорода для реанимации больных, в том числе новорожденных младенцев. Колба, проверенного газификатора 3 кубических метра. Последствия взрыва такого количества кислорода не трудно представить. В больнице имеется еще два подобных аппарата емкостью по 8 кубометров. Заинтересованные службы уже получили указание «не разглашать». Вот так и живем. А потом, когда «бабахает», кричим на весь мир, что одолели террористы, – резюмирует Вадим Шумков.

Ишим, служба информации

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