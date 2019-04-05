Прокурору Чайке сообщили об опасной больнице в Тюменской области

Взрывоопасным оборудованием в ишимской больнице займется генеральная прокуратура России. Заявление «о преступлении федерального масштаба» на имя Юрия Чайки подал эксперт, который в феврале 2019 года совместно с представителями Роспотребнадзора и силовых ведомств осматривал кислородный газификатор в ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 4».

По словам директора организации, занимающейся техобслуживанием медоборудования, Вадима Шумкова, ишимская больница – не единственный объект, где используется оборудование с вышедшим сроком годности, собранное кустарным способом. По всей России есть более 100 таких кислородных агрегатов, которые могут в любой момент взорваться.

«Неужели безопасность людей не является приоритетной работой? При установлении данных фактов мы столкнулись с серьезным противодействием со стороны правоохранительных органов», – говорится в заявлении.

Как писал ранее «Новый День», в феврале при обследовании ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 4» был обнаружен кислородный газификатор, собранный кустарным способом.

В ходе проверки выяснилось, что прибор, изготовленный омской фирмой АО НТК «Криогенная техника», не может эксплуатироваться, поскольку 20-летний срок годности деталей, установленный заводом-производителем, давно истек.

На оборудовании для подачи кислорода пациентам было обнаружено два шильдика с указанием даты производства: 2011 года (снаружи) и 1983 года (внутри). Если верить первому, то оборудование может работать еще до 2031 года. А вот согласно второму газификатор должен быть разобран и утилизирован еще 2003 году.

Кроме различных данных производства прибора, при осмотре было обнаружено несоответствие номера внутреннего сосуда (колбы) и его номера, указанного в паспорте оборудования.

По словам Шумкова, детали могли быть куплены в пунктах металлолома. Некоторые заводы практикуют такое – покупают старый аппарат за 100-300 тыс. рублей, а потом продают его под видом нового за 3-5 млн рублей.

«Такое же взрывоопасное оборудование омского завода мы обнаруживаем по всей России – в Новосибирске, в Кемерово, в Пыть-Яхе, в Нижнем Новгороде, в Москве. В 2018 году по итогам обследования была обнаружена аналогичная подделка в Новосибирском онкодиспансере», – рассказал Вадим Шумков.

По его словам, в конце марта 2019 года следственное управление УМВД по Новосибирску возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение бюджетных средств в особо крупном размере) в отношении неустановленного лица, поставившего кислородный газификатор в Новосибирский областной онкологический диспансер.

Производителем оборудования для новосибирского медучреждения является то же АО НТК «Криогенная техника», чье газовое оборудование стоит в ишимской областной больнице. Признаки подделки схожие: на верхнем корпусе оборудования стоит дата изготовления в 2010 год, а на внутренней колбе – 1991 год.

Еще в феврале Вадим Шумков направил официальные письма в администрацию Ишима и в полицию. В УМВД по Тюменской области «Новому Дню» пояснили, что заявление Шумкова, направлено для проведения проверки в Межмуниципальный отдел МВД России Ишимский.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 05.04.19

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