Стало известно, почему тюменцы так долго не могли посмотреть российскую премьеру «Тобола»

Стали известны причины почти трехмесячной задержки всероссийской премьеры фильма «Тобол». Показ исторической драмы должен был состояться в Тюмени еще в конце ноября прошлого года, однако из-за отсутствия необходимого оборудования его перенесли на 16 февраля. Специально для премьеры «Тобола» в ДК «Нефтяник», тюменские чиновники купили дорогостоящий видеопроектор, однако доставить его вовремя не удалось. Сейчас выяснилось, что с использованием техники тоже могут возникнуть проблемы.

В августе 2018 года между Концертно-театральным объединением (КТО) и ООО «Матрикс Инжиниринг Груп» был заключен договор поставки мобильного комплекса проекции 4К (видеопроектор сверхвысокой четкости) стоимостью почти 12,3 млн руб. Московская компания обязалась в срок не позднее 30 сентября 2018 года поставить и смонтировать оборудование в ДК «Нефтяник», где на 21 ноября планировалась премьера фильма «Тобол». Однако в указанный срок видеопроектор поставлен не был, и премьеру перенесли на 6 декабря.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, в договор поставки четыре раза вносились изменения – последний раз 15 января 2019 года. Еще спустя неделю появилась информация об исполнении договора поставщиком. И уже после этого была назначена точная дата премьеры художественного фильма «Тобол» на 16 февраля 2019 года. По информации «Нового Дня», все изменения договора касались переноса сроков поставки и монтажа видеопроектора. Однако эти предположения не подтвердили в самом концертном объединении, заявив, что «поставка мобильного комплекса осуществлена в сроки, предусмотренные договором».

Кстати, договор поставки оборудования достался ООО «Матрикс Инжиниринг Груп» не с первого раза. Согласно протоколу от 3 июля 2018 года, заявка московской компании была признана не соответствующей требованиям документации, а запрос цен признан несостоявшимся. Спустя две недели при проведении повторного запроса цен, к заявке уже не было замечаний, и с компанией подписали договор поставки сроком действия до 19 ноября 2018 года.

Из ответа на запрос редакции следует, что видеопроектор 4К приобретался для демонстрации фильмов и концертов. «Наименование «мобильный комплекс» предусматривает перемещение проектора и установку в различных учреждениях культуры», – сказали в КТО. Однако в комплектации вместе с проектором идет экранное полотно размером 17 х 7,5 метров, а также разборная алюминиевая рама для него весом 270 кг.

Редакция связалась с официальным дистрибьютером данного оборудования, для уточнения его технических особенностей. Из ответа следует, что каждый видеопроектор поставляется под конкретный зал, поскольку «нужно рассчитывать проекционное расстояние для подбора объектива, место установки и подвеса проектора и экрана». Только учитывая все эти детали в совокупности, фирма готова гарантировать, что проектор будет работать как нужно.

В прошедшую субботу в ДК «Нефтяник» прошел премьерный показ фильма «Тобол», снятый по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. В презентации кинокартины кроме главных героев и режиссера, приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

За день до премьеры в музейном комплексе имени И.Я. Словцова состоялась пресс-конференция, на которой гендиректор кинокомпании «Solivs» и продюсер фильма Олег Урушев заявил, что «премьерный показ «Тобола» на большом экране в ДК «Нефтяник» будет первым, в том числе и для нового оборудования, установленного в тюменском ДК».

Учитывая, что ДК «Нефтянник» не входит ни в одну из сетей кинопрокатчиков и не поддерживает ни один из современных форматов (IMAX, 4DX, Dolby Atmos) дорогостоящему видеопроектору придется долго ждать очередной кинопремьеры.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 19.02.19

Суд вынес приговор экс-спикеру гордумы Тюмени Дмитрию Еремееву. / Губернатор Моор выплатит афганцам по 2 тысячи рублей. / Моору предложили проверить на полиграфе авторов «мусорной» реформы в Тюмени. Губернатор ответил. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»