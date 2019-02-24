Бездарная каша из топора. Писатель Алексей Иванов раскритиковал фильм «Тобол», снятый на деньги тюменцев

Писатель Алексей Иванов раскритиковал фильм «Тобол», снятый по его одноименному роману.

«Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадёров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма – и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал игры престолов, а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом», – процитировала писателя его продюссер Юлия Зайцева на своей страничке в Facebook.

Напомним, «Тобол» снял режиссер Игорь Зайцев и кинокомпания «Solivs». Он основан на событиях начала XVIII века. Главные роли в фильме исполнили Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Екатерина Гусева, Павел Табаков и т.д. Общий бюджет проекта, по словам создателей – почти 500 млн рублей, из них 140 млн в виде безвозвратного гранта выделила Тюменская область.

Предпремьерный показ фильма состоялся в Тюмени 16 февраля, всероссийская премьера прошла 21 февраля.

Тюмень, служба информации

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