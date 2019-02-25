Глава тюменской Росгвардии может лишиться должности из-за бизнеса

Руководитель управления федеральной службы Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков числился в качестве учредителя коммерческой фирмы, когда служил в органах внутренних дел. При этом предпринимательская деятельность для сотрудников МВД находится под запретом и может служить основанием для увольнения на основании утраты доверия.

Сотрудники органов внутренних дел не могут быть учредителями коммерческих фирм, рассказал «Новому Дню» председатель Общественного совета при УМВД по Тюменской области, экс-заместитель начальника РУ ФСБ региона Александр Петрушин. «Принцип такой: хочешь заниматься бизнесом – уходи. Сейчас в полиции вообще строго все, они контролируют все счета [своих сотрудников]», – отметил Петрушин.

Согласно данным из открытых источников, полковник Симаков до того, как возглавил тюменское управление Росгвардии, работал в системе МВД. До октября 2016 года он занимал пост замначальника управления вневедомственной охраны УМВД по Тюменской области, а вообще служил в органах внутренних дел с 1994 года.

При этом в двухтысячных годах полный тезка Евгения Евгеньевича Симакова, имеющий ИНН, совпадающий с ИНН нынешнего главы Росгвардии Тюменской области, являлся соучредителем ООО «РОС и С». Остальными владельцами были Игорь Прокопьев, Сергей Швачко и Сергей Аникин.

Фирма закрылась 1 июня 2006 года, просуществовав как минимум с 5 июня 2002 года. В это время, если верить опубликованным в сети Интернет биографическим данным, Евгений Симаков был сотрудником МВД РФ.

Стоит отметить, что полной биографии и перечня всех должностей и мест службы Евгения Симакова в открытых источниках не найти. В Росгвардии «Новому Дню» подтвердили, что с 2002 по 2006 год Евгений Симаков находился на службе в системе МВД. При этом там заявили, что глава Росгвардии никогда не являлся ни учредителем, ни директором какой-либо коммерческой организации.

Тюмень, служба информации

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