Глава тюменской Росгвардии не смог объяснить информацию о своем бизнесе

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков прокомментировал информацию о бизнесе, которым, по данным ЕГРЮЛ, владел в 2000-е годы. «В те года (в 2002 – 2006 – прим. ред.) предпринимательской деятельностью я не занимался», – заявил он на пресс-конференции в понедельник, 25 марта.

На вопрос о том, является ли ложной эта информация Симаков не смог дать внятного ответа. «Я не могу ее 100-процентно подтвердить, но могу сказать что предпринимательской деятельностью я не занимался в те года», – сказал глава тюменской Росгвардии.

Как сообщал «Новый День», в двухтысячных годах полный тезка Евгения Евгеньевича Симакова, имеющий ИНН, совпадающий с ИНН нынешнего главы Росгвардии региона, являлся соучредителем ООО «РОС и С».

Совладельцами были Игорь Прокопьев, Сергей Швачко и Сергей Аникин. Фирма «РОС и С» закрылась 1 июня 2006 года, просуществовав как минимум с 5 июня 2002 года. В это время Евгений Симаков был сотрудником МВД.

Тюмень, служба информации

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