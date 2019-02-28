Жители тюменских новостроек вынуждены платить за тепло в два раза больше остальных

Жители новостроек Тюмени платят за тепло в два раза больше, чем собственники квартир в старых домах. Это выяснилось в ходе заседания гордумы, на котором в четверг, 28 февраля, обсуждалась информация об итогах организации теплоснабжения областной столицы.

Депутат Дмитрий Елагин рассказал, что существующие в Тюмени тарифы сильно разнятся. Потребители, подключенные к тепловым сетям ПАО «СУЭНКО» разделены на две категории в зависимости от года ввода дома в эксплуатацию. Например, жители, проживающие в домах, построенных до июня 2017 года, оплачивают за тепловую энергию 846,63 руб/Гк, после этой даты – 1624,84 руб/Гк.

«Это значит, что часть граждан платит в разы больше за одну и ту же услугу. Особенно это касается новых микрорайонов города. У меня в декабре была встреча с жителями района Новопатрушево. У меня в мороз на улице собралось около 100 человек. Люди были возмущены, что им никто не сказал, что «при покупке новостройки вы будете платить в разы больше, чем жители домов, которые стоят через дорогу в 100 метрах от вас», – сказал депутат и попросил прокомментировать ситуацию с тарифами на тепловую энергию заместителя главы Тюмени Павла Перевалова.

Перевалов ответил, что вопрос тарифного регулирования не относится к компетенции администрации города. Тарифы на тепловую энергию утверждены распоряжением директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгением Карташковым. 21 декабря 2017 года было подписано распоряжение «Об установлении льготных тарифов». Поэтому рассмотрение этого вопроса, по словам Перевалова, необходимо провести с участием областных структур. Ответ чиновника не устроил председателя думы Евгения Заболотного, который, как выяснилось, хоть и был раньше замгубернатора, первый раз слышит о существующей разнице в тарифах и о том, что тарифы – компетенция области.

«А что вы сегодня предпринимаете, чтобы этого не было? Не должно сегодня быть в Тюмени вопросов, которые не относятся к компетенции администрации города. Их просто не должно быть, я прошу это учесть и не начинать с этого свои выступления», – сказал Заболотный. Он потребовал в письменном виде объяснить, что мэрия делает для того, чтобы тариф был одинаковым для всех жителей.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 28.02.19

Тюменский рыбак заразил земляков описторхозом. / На тюменской свалке нашли мертвых животных. / Власти Югры внезапно решили создать лабораторию для продления жизни до 80 лет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»