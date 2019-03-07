Тюменские власти объяснили, почему жители новостроек платят за тепло в два раза больше остальных

Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области объяснил, почему жители новостроек Тюмени платят за тепло в два раза больше, чем собственники квартир в старых домах.

Как пояснил в ответе на запрос «Нового Дня» директор департамента Евгений Карташков, согласно законодательству, рост совокупного коммунального платежа для граждан ежегодно ограничивается предельными индексами. При этом тарифы на ресурсы регулярно пересматриваются и темпы их роста могут быть выше индексов ограничения.

«В целях выполнения ограничения в Тюменской области начисление коммунальных платежей гражданам производится по льготным тарифам – тарифам, сниженным на такую величину, что их применение в расчетах позволяет обеспечить установленное ограничение роста совокупного коммунального платежа, – написал Карташков. – Для того, чтобы определить, выполнено ли ограничение, нужно сравнить сумму платы за коммунальные услуги, рассчитанную исходя их тарифов, действующих в декабре прошлого года, и сумму платы, рассчитанную исходя из таких же объемов потребления коммунальных услуг, но с учетом тарифов, действующих в текущем году».

По словам чиновника, в Тюмени для населения действует более 20 льготных тарифов на тепловую энергию. Они дифференцированы в зависимости от системы теплоснабжения, от которой потребитель получает тепло, и в зависимости от даты ввода жилищного фонда в эксплуатацию. При этом тарифы, отличающиеся в два раза в зависимости от даты ввода дома в эксплуатацию для единой теплоснабжающей организации департаментом не устанавливались.

«Жители новостроек впервые оплачивают коммунальные услуги. Ограничение роста совокупного коммунального платежа на них не распространяется, поэтому за ресурсы они платят по экономически обоснованному тарифу, – сообщил Евгений Карташков. – Применение разных тарифов для начисления платы за коммунальные услуги гражданам, проживающим в домах с разной датой ввода, обеспечивает установленные ограничения роста коммунальных платежей при соблюдении требований законодательства».

Напомним, в ходе заседания гордумы Тюмени 28 февраля, депутаты обнаружили, что существующие в Тюмени тарифы сильно разнятся. Потребители, подключенные к тепловым сетям ПАО «СУЭНКО» разделены на две категории в зависимости от года ввода дома в эксплуатацию. Например, жители, проживающие в домах, построенных до июня 2017 года, оплачивают за тепловую энергию 846,63 руб/Гк, после этой даты – 1624,84 руб/Гк.

«Часть граждан платит в разы больше за одну и ту же услугу. Особенно это касается новых микрорайонов города. Люди возмущены, что им никто не сказал, что «при покупке новостройки вы будете платить в разы больше, чем жители домов, которые стоят через дорогу в 100 метрах от вас», – сказал депутат Дмитрий Елагин.

Чиновники мэрии не смогли прокомментировать ситуацию народным избранникам. Они лишь сообщили, что вопрос тарифного регулирования не относится к компетенции администрации города.

Тюмень, служба информации

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