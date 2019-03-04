Тюменский облсуд возглавит бывший прокурор

Новым председателем Тюменского областного суда станет Вячеслав Антропов, занимающий сейчас пост заместителя нынешнего председателя Анатолия Сушинских. Об этом сообщил «Новому Дню» источник, близкий к тюменской областной думе.

Анатолий Сушинских руководит тюменским правосудием с 2007 года. Срок его полномочий истекает в 2019 году. В понедельник, 4 февраля, на пресс-конференции Сушинских заявил, что уйдет на пенсию в июле. Как сообщил источник «Нового Дня», председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагал Сушинскому остаться на посту еще на один срок, но тюменский судья отказался.

В пресс-службе областного суда сообщили, что Антропов, действительно, подал документы на конкурс на замещение должности председателя областного суда, но «на тех же основаниях, что и остальные соискатели должности». В пресс-службе затруднились назвать общее число желающих возглавить облсуд. Но уточнили, что Антропов – единственный тюменский судья, подавший документы на конкурс.

По мнению источника «Нового Дня», позиция Антропова достаточно сильна, за его кандидатурой стоит экс-заместитель Анатолия Сушинских – Александр Антипин, курировавший в облсуде уголовные дела и ушедший в отставку летом 2018 года по собственному желанию.

Стоит добавить, что Вячеслав Антропов – выходец из органов прокуратуры. Ему 51 год, он выпускник Свердловского юридического института. В прокуратурах Курганской области и Челябинска Антропов проработал с ноября 1992 года по сентябрь 2003 года. Заместителем председателя Тюменского областного суда он стал 21 ноября 2013 года.

Тюмень, служба информации

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