Новым главой тюменского облсуда стал бывший прокурор

Вячеслав Антропов стал новым председателем Тюменского областного суда. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Антропова 19 июня. Анатолий Сушинских, возглавлявший суд с 2007 года, уходит в отставку с 1 июля.

Вячеслав Антропов был заместителем Сушинских с 21 ноября 2013 года. Антропов курировал гражданское судопроизводство. Как рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда, до этого Вячеслав Антропов шесть лет проработал заместителем председателя Ленинского районного суда Тюмени. Антропов – выходец из прокуратуры. В 1993 году он окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», после чего работал в органах прокуратуры Курганской области и Челябинска. В судебной системе Антропов работает с мая 2004 года. С 2005 по 2007 годы Вячеслав Антропов был мировым судьей.

О том, что Вячеслав Антропов – главный кандидат на должность председателя областного суда, «Новый День» сообщал еще в начале марта.

Тюмень, служба информации

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