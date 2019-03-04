В Тюменской области еще один чиновник пойдет под суд

Руководитель администрации в Сорокинском районе пойдет под суд за мошенничество и легализацию доходов, добытых преступным путем. Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы Знаменщиковского сельского поселения Кульбайрам Рахметовой, похитившей из местного бюджета более 1,2 млн руб.

Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Рахметова составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына в сельскохозяйственном предприятии Сорокинского района, а также поддельный договор о предоставлении ему в заем денежных средств и отдала документы в администрацию Сорокинского района.

Фактически молодой человек проживал в Ишиме и работать в сельской местности не собирался. Зато составленные фиктивные документы давали ему право на получение социальной выплаты на строительство жилья.

В 2017 году чиновница получила свидетельство о социальной выплате на строительство дома для сына в районном центре Большое Сорокино на сумму более 1,2 млн руб, которые были перечислены на банковский счет, а позже обналичены. В 2018 году мошенничество обнаружилось в ходе проверки прокуратуры Сорокинского района. В ходе следствия на объект незавершенного строительства – жилой дом был наложен арест.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, Рахметовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как писал ранее «Новый День», 21 февраля за превышение должностных полномочий к трем годам колонии был приговорен глава администрации Ярковского района Евгений Щукин.

Сорокинский район. Другие новости 04.03.19

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