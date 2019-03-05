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Вторник, 5 марта 2019, 09:52 мск

Новости Тюмень

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Тюменские власти увеличили пособие для инвалидов войны

Тюменские власти изменили размер ежемесячного пособия для тюменцев, ставших инвалидами вследствие военной травмы, полученной в результате боевых действий при прохождении военной службы по призыву.

Ранее инвалидам I группы выплачивали 1 тыс. рублей в месяц, инвалидам II группы – 800 рублей в месяц, – инвалидам III группы – 500 рублей в месяц.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Мором, теперь все эти категории будут получать по 5 тыс. рублей.

Напомним, выплата пособия производится за счет средств областного бюджета территориальным управлением социальной защиты населения.

В этом году тюменские власти также выплатят по 2 тыс. рублей инвалидам боевых действий в Афганистане, а также родителям военнослужащих, погибших в этой стране, и вдовам, не вступившим в повторный брак. Единовременные выплаты приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Тюмень, служба информации

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