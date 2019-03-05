Губернатор Моор отдал тюменскую коммуналку амбициозному энергетику

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области появился директор. Губернатор Александр Моор во вторник, 5 марта, назначил на эту должность Антона Фирсова. Ранее обязанности руководителя департамента исполнял заместитель директора Алексей Майер.

Антон Фирсов выходец из «Юнганскнефтегаза», затем он работал АО «Тюменьэнерго», был замдиректора компании, руководителем филиала «Тюменские распределительные сети».

По данным «Нового Дня», Фирсов давно планировал уйти из бизнеса в политику и его назначение в департамент пролоббировал замгубернатора Вячеслав Вахрин. Вахрин – единственный конфидент Фирсова в правительстве Тюменской области.

Фирсова характеризуют, как эффективного и крайне амбициозного менеджера. Единственным минусом которого является неумение выстроить отношения с подчиненными.

«В этом плане у него возникают серьезные проблемы. Он своенравный, считает себя умнее всех, люди в ответ очень негативно реагируют», – рассказали «Новому Дню» источники в «Тюменьэнерго».

Напомним, ранее департамент ЖКХ возглавлял Михаил Гилев. В августе 2018 года стало известно, что он переходит из администрации Тюменской области в правительство РФ вслед за Владимиром Якушевым.

Тюмень, служба информации

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