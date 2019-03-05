Главного тобольского гаишника перевели в Тюмень

Начальник ГИБДД Тобольска Александр Лукьянов переведен на работу в Тюмень. Во вторник, 5 марта Лукьянов попрощался с личным составом ОГИБДД МО МВД России «Тобольский», сообщил источник «Нового Дня» в Тобольске.

Со среды 6 марта Александр Лукьянов приступит к исполнению обязанностей в ГИБДД города Тюмени. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству информацию подтвердили, сообщив, что Лукьянов будет работать заместителем начальника ГИБДД Тюмени.

По данным источника агентства, новым начальником госавтоинспекции Тобольска станет руководитель отдела ГИБДД Уватского района майор Влас Черноваленко. В пресс-службе областного полицейского главка эту информацию не подтвердили и не опровергли, предложив подождать начала следующей недели, когда будет подписан приказ о назначении нового главного госавтоинспектора Тобольска.

Тобольск, служба информации

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