В тобольскую госавтоинспекцию назначен начальник с севера

Майор полиции Влас Черноволенко назначен начальником ГИБДД Тобольска. Это ожидаемое решение, о нем агентство «Новый День» писало неделю назад. В понедельник, 11 марта Черноволенко представили личному составу тобольской госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее Черноволенко руководил ГИБДД Уватского района Тюменской области. Его предшественник в Тобольске Александр Лукьянов перешел на работу в Тюмень – он назначен заместителем начальника городской ГИБДД. В пресс-службе областного полицейского главка не смогли сообщить, кто станет новым руководителем уватской госавтоинспекции.

Тобольск, служба информации

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